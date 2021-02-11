12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Araca ihtiyacım var dedi İETT otobüsü çaldı! İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay

Araca ihtiyacım var dedi İETT otobüsü çaldı! İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay

'da park halindeki otobüsünü çalarak yakalandıktan sonra "Araca ihyacım vardı onun için aldım" diyen A.V.C. gözaltına alındı. Şahsın "Kasten Yaralama", "Gasp", "Uyuşturucu Ticareti", "Otodan " suçlarından toplam (35) adet suç kaydı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
ABONE OL
Araca ihtiyacım var dedi İETT otobüsü çaldı! İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay

'de park halinde bulunan otobüsü sabah saatlerinde çalındı. Park halindeki otobüse giren hırsız, bir süre aradıktan sonra otobüsün anahtarını buldu. Şoför koltuğuna geçen hırsız, otobüsü çalıştırarak 'e gitti.

KAPILARI AÇIK HALDE BULUNDU

şoförü , sabah 05.00'da sefere çıkmak için park halindeki otobüsün yanına gitti. Otobüsün yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Hemen otobüs sahibini arayarak durumu bildirdi.

Otobüsün sahibi de otobüsün GPRS'inden otobüsün yerini tespit ederek polise bildirdi. Otobüsün Taksim'de dolaştığının haber verilmesi üzerine polis ekipleri tedbir alarak otobüsü beklemeye başladı. Bu sırada otobüsün 'nde kapıları açık halde terk edilmiş halde bulundu.

VARDİYA DEĞİŞİMİNDEN ÖNCE ÇALMIŞ

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis dün saat 09.30 sıralarında Maltepe Kadıköy hattında çalışan otobüsün bölgesinde kapıları açık şekilde terk halinde bulunduğu bilgisinin edinilmesi üzerine, bahse konu aracın şoförü ile görüştü. Şoför aracın vardiya usulü çalıştığını ve diğer şoförün bir önceki gün aracı bıraktığını ancak kendisi gittiğinde yerinde bulamadığını beyan etti.

SİCİLİ KABARIK

Çalışmaların devamında görüntülerden otobüsü çalan şahsın eşkâli belirlendi ve A.V.C. (33) olduğu tespit edildi. Polis şüpheli şahsı Uğur Mumcu Mahallesindeki ikametinde yakalandı. "Kasten Yaralama", "Gasp", "Uyuşturucu Ticareti", "Otodan " suçlarından toplam (35) adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

"ARAÇ LAZIMDI ALDIM"

Şahsın emniyetteki ilk ifadesinde; "araca ihyacım vardı onun için aldım geri vermeye fırsatım olmadı" dediği ileri sürüldü.

İstanbul’da kaçarken polislerin üzerine araç süren hırsız kıskıvrak yakalandı! İSTANBUL’DA KAÇARKEN POLİSLERİN ÜZERİNE ARAÇ SÜREN HIRSIZ KISKIVRAK YAKALANDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA