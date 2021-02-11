Araca ihtiyacım var dedi İETT otobüsü çaldı! İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay

VARDİYA DEĞİŞİMİNDEN ÖNCE ÇALMIŞ



Konuyla ilgili çalışma başlatan polis dün saat 09.30 sıralarında Maltepe Kadıköy hattında çalışan otobüsün Beyoğlu bölgesinde kapıları açık şekilde terk halinde bulunduğu bilgisinin edinilmesi üzerine, bahse konu aracın şoförü ile görüştü. Şoför aracın vardiya usulü çalıştığını ve diğer şoförün bir önceki gün aracı bıraktığını ancak kendisi gittiğinde yerinde bulamadığını beyan etti.