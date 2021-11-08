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Hesabına yanlışlıkla 600 bin lira gelen adamdan alkışlanacak hareket

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Hesabına yanlışlıkla 600 bin lira gelen adamdan alkışlanacak hareket

Kırıkkale'de hesabına yanlışlıkla 600 bin TL yatırıldığını gören bir vatandaş, banka ile irtibat kurarak parayı gerçek sahibine geri verdi. Hesabında yüklü miktarda parayı görünce yaşadıklarını, "Hesaba girdim çıktım tekrardan hesaba baktım para 600 bin lira. Orada nefsinle bir 10 saniye savaşıyorsun. Eğer nefsine yenik düşersen para senindir. " sözleriyle anlattı.

Kırıkkale'de yaşamını sürdüren 36 yaşındaki Emre Akçeşme, cüzi bir miktardaki parasını çekmek için ATM'ye gittiğinde hesabındaki tutarı görünce şaşkına döndü.

Tanımadığı biri tarafından hesabına yatırılan 600 bin TL'yi parayı gerçek sahibine vermek için bankayı aradı. Bankada yapılan işlemlerin ardından hata düzeltildi ve Emre Akçeşme'nin hesabındaki para sahibine geri ödendi.

Yaşadığı tuhaf olayı anlatan Emre Akçeşme, pek çok borcunun olmasına rağmen hesabına gelen 600 bin TL'yi sahibine geri verdiğini dile getirdi.

"NEFSİNLE BİR 10 SANİYE SAVAŞIYORSUN"

Borcundan dolayı aracını sattığını ve bir miktar para çekmek için bankamatiğe gittiğini ifade eden Akçeşme, "Biz her gün işe giderken ailemizle helalleşip gittiğimiz için bize sorun olmadı bu olay. Borcum vardı aracımı sattım. Parayı bankaya yatırdım. Borçlarımı dağıtmak için bankamatiğe geldiğimde çok afaki bir parayla karşılaştım, 600 bin lira kadar. Hesaba girdim çıktım tekrardan hesaba baktım para 600 bin lira. Orada nefsinle bir 10 saniye savaşıyorsun. Eğer nefsine yenik düşersen para senindir. Bize büyüklerimiz yalanı, dolanı, haramı öğretmediği için biz nefsimize yenik düşmedik. Çok şükür bize ait olmayan parayı bankayı arayıp, geri teslim ettik. Yaptığımız işten gururluyuz. Herkesin yapması gereken bir olay olduğunu düşünüyorum" dedi.

"HERKESİN YAPMASI GEREKEN OLAYI YAPTIK"

Nefsine yenik düşmediğini belirten Akçeşme, "Bankamatiği gördüm orada bir 10 saniye dünya durdu. Şoke oldum. Şoke olunca böyle hesaba yeninden girip çıkıyorsun, bakıyorsun para duruyor mu diye. Para senin değil, bizde herkesin yapması gereken olayı yaptık. Dünya duruyor 10 saniye. Eğer nefsime yenik düşersen para senin. Çok şükür biz nefsimize yenik düşmedik. Parayı da geri iade ettik" diye konuştu.

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