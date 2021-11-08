4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdı! O anlar kamerada

"Çocuğuyla birlikte yukardan geliyor. İlk önce içeriyi kolluyor bakan var mı, diye. Ben müşteri ile ilgilenirken çantayı beğeniyor. Oğluna gösteriyor al diye. Sonrasında başka bir çantayı alıp içeriye giriyor fiyat sormak için. Eşim arkasından geliyor ama o sırada çantayı bebek arabasına koydukları için göremiyor. Çantanın yeri sabit, bizim dikkatimizi çekti yerinde olmadığı. Güvenlik kamerasına bakınca kadının çantayı küçük oğluna çaldırdığını gördük. Ben de 3 çocuk annesiyim. Gerçekten bu durumdan çok etkilendim. Çocuklar bizim geleceğimiz daha iyi bir eğitim vermeliyiz. Sonuçta bu çocuklar büyüyecek, bizin aramızda yaşayacak. Belki daha kötü şeyler yapacaklar. Çocuk muhtemelen 4 yaşlarında. Kesinlikle tanınmamak amacıyla oğlunun yüzüne maske takmış."

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