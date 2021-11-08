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4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdı! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdı! O anlar kamerada

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kimliği tespit edilemeyen kadının, bir mağazanın önünde duran çantalardan birini 4 yaşlarındaki çocuğuna maske takıp çaldırdığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, cumartesi günü saat 13.00 sularında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde yaşandı.

Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, bir kadın, biri bebek arabasında iki çocukla çanta ve kozmetik malzemesi satışı yapan mağazanın önüne geldi.

İSTEDİĞİ ÇANTAYI ÇOCUĞUNA GÖSTERDİ

Mağaza önünde duran çantalara bakan kadın, yanındaki, yüzünde bir film karakterinin maskesi bulunan dört yaşlarındaki erkek çocuğa, beğendiği bir çantayı eliyle göstererek almasını söyledi. Çocuk, çantayı askıdan alıp, bebek arabasına koydu. Kadın ise mağaza sahiplerinin dikkatini dağıtmak için başka bir çantayı alarak içeri girip fiyat sordu. Fiyatını öğrendiği çantayı bırakan kadın çocuklarıyla uzaklaştı.

"TANINMAMAK AMACIYLA OĞLUNUN YÜZÜNE MASKE TAKMIŞ"

Bir süre sonra çantanın yerinde olmadığını fark eden mağaza sahibi Öznur Coşkun (40), güvenlik kameralarına baktı. Kadının çocuğa hırsızlık yapmaya teşvik ettiğini görünce görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Coşkun, şunları söyledi:

"Çocuğuyla birlikte yukardan geliyor. İlk önce içeriyi kolluyor bakan var mı, diye. Ben müşteri ile ilgilenirken çantayı beğeniyor. Oğluna gösteriyor al diye. Sonrasında başka bir çantayı alıp içeriye giriyor fiyat sormak için. Eşim arkasından geliyor ama o sırada çantayı bebek arabasına koydukları için göremiyor. Çantanın yeri sabit, bizim dikkatimizi çekti yerinde olmadığı. Güvenlik kamerasına bakınca kadının çantayı küçük oğluna çaldırdığını gördük. Ben de 3 çocuk annesiyim. Gerçekten bu durumdan çok etkilendim. Çocuklar bizim geleceğimiz daha iyi bir eğitim vermeliyiz. Sonuçta bu çocuklar büyüyecek, bizin aramızda yaşayacak. Belki daha kötü şeyler yapacaklar. Çocuk muhtemelen 4 yaşlarında. Kesinlikle tanınmamak amacıyla oğlunun yüzüne maske takmış."

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