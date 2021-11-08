Devletin desteği onu patron yaptı!

Elif Çetin 2008'de eşiyle birlikte arabalarına kılıf diktirmek için girdiği bir iş yerinde fiyatı fazla bulunca 'Ben evde daha güzelini dikerim' dedi. Diktiği kılıf çok beğenilince komşuları ve akrabalarından sipariş üstüne sipariş yağdı. Evli ve iki çocuk annesi Çetin, 2009'daki kriz döneminde çalıştığı oto kılıf fabrikasındaki işinden çıkarıldı. 'Kendime sıfırdan dükkân açacağım' dediği eşinden "Git gör bakalım dükkân çevirmek bu kadar kolay mı?" tepkisini alan Çetin kararından vazgeçmedi. O dönem KOSGEB'ten 10 bin lira destek aldı ve kendisine ait arabasını da satarak Bursa'daki küçük sanayi merkezinde 40 metrekare bir dükkân tuttu.

2010'da ilk iş yerini bu sayede açan Çetin aradan geçen yıllar içinde işini büyüterek 6 kadına da istihdam sağladı. Şimdi 5 katlı 400 metrekarelik bir iş yerinin patronu olan Çetin yetişmeyen siparişler nedeniyle yeni yılda 10 kadını daha ekibine almayı düşünüyor. 'Usta nerede?' diye soran müşterilerin kendisinden 'Usta benim' cevabını duyduklarında çok şaşırdıklarını söyleyen Çetin "Binek araçtan, bisiklete, ticari araçtan kamyona, TIR'dan tekneye kadar her türlü aracın kılıflarını dikiyorum. Hayalim sıfır araçlar için de kılıf hazırlamak. Eşimin dükkân işleri bozulduğunda ona 'Gel yanımda çalış' dedim. Şimdi bahçe aldı, o işlerle uğraşıyor." diye konuştu. 'Sanayide kadın mı olur' algısını yıkarak 'sanayinin ablası' diye tanındığını söyleyen Elif Çetin "Kendi işini kurmak isteyen kadınlar, olumsuzluklara kulaklarını tıkasınlar, kimseyle inatlaşmasınlar, işleriyle inatlaşsınlar. Kendine inansınlar. Devletin desteğiyle işlerine sıkı sıkıya sarılsınlar" dedi.