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Yenikapı-Hacıosman metrosunda aksama! Yenikapı-Hacıosman metrosu çalışıyor mu? Arıza mı var?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Yenikapı-Hacıosman metrosunda aksama! Yenikapı-Hacıosman metrosu çalışıyor mu? Arıza mı var?

Metro İstanbul tarafından yapılan son dakika açıklamasında Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi. Yenikapı-Hacıosman metrosu çalışıyor mu? Arıza mı var? İşte detaylar...

Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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