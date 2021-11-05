Yenikapı-Hacıosman metrosunda aksama! Yenikapı-Hacıosman metrosu çalışıyor mu? Arıza mı var?
Metro İstanbul tarafından yapılan son dakika açıklamasında Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi. Yenikapı-Hacıosman metrosu çalışıyor mu? Arıza mı var? İşte detaylar...
Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.