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Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde artan hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceği ve bazı illerde sağanak yağışın etkili olacağı duyuruldu. Açıklamada sağanak yağış için gün verilirken İstanbullulara da bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada İstanbul'da yoğun sisin etkili olacağının altı çizildi. Peki sıcaklıklar ne zaman düşecek? Soğuk havalar ne zaman geliyor? Sağanak yağış uyarısı hangi illere yapıldı? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde artan sıcaklıkların önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçmeye başlayacağı ve bazı illerde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. Diğer yandan İstanbul için yoğun sis uyarısı da yapıldı.

DOĞU İLLERİNDE SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, kuzey ile batı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeydoğudan hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Ağrı'da 1, Kars'ta 0, Erzurum'da 1, Erzincan'da 4, Iğdır ile Tunceli'de 10 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 19, Iğdır'da 18, Ağrı'da 16, Erzurum'da 14, Kars ile Ardahan'da 12 derece olacağı tahmin ediliyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ ÇOK SAYIDA İLDE DÜŞECEK

Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yoğun sis ve pus bekleniyor. Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Açıklamada, söz konusu illerde sis ve pus yüzünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL'A YOĞUN SİS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı.

'Sarı Kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi

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