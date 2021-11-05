Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde artan sıcaklıkların önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçmeye başlayacağı ve bazı illerde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. Diğer yandan İstanbul için yoğun sis uyarısı da yapıldı.

DOĞU İLLERİNDE SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, kuzey ile batı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeydoğudan hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.