Adıyaman’daki kan donduran olayda flaş gelişme: Cani anne bebeğini nasıl gömdüğünü anlattı

Edinilen bilgilere göre, 24 Eylül 2021 tarihinde Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı.