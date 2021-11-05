Adıyaman'daki kan donduran olayda flaş gelişme: Cani anne bebeğini nasıl gömdüğünü anlattı
Adıyaman'da bir annenin dünyaya gelen bebeğini diri diri toprağa gömmesi büyük yankı uyandırmıştı. 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Cani anne ve anneanneye yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlıkta keşif yaptırıldı. Cani anne bebeğini nasıl diri diri gömdüğünü anlattı. İşte kan donduran detaylar...
Adıyaman'da, iki günlük bebeği mezarlığa diri diri gömen anne ve anneanneye yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlıkta keşif yaptırıldı.
Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış ve tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.
Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaklaşık 1,5 aydır cezaevinde kalan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Eski Belediye Mezarlığında yapılan kontroller sonrası mezarlığa getirilen Gülçin E. ve Ülkü E., burada olayı nasıl gerçekleştirdiklerini adeta yaşayarak tek tek hakime anlattı.
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