İzmir’de korkunç kaza: 1 ölü 2 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tofaş marka araçta yolcu konumunda bulunan Ceylan Şengül'ün yaşamını yitirdiği tespit edilirken, araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralı durumdaki her iki sürücü de itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulansa alınan A.B. ve S.Ş., Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.