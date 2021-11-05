"Canice ve vahşice bir işkence" 6 aylık köpeğin ayağını kestiler boynuna ip geçirdiler

Ayrıca köpeğin bütün vücudu bitlenmiş durumda. Bacak kangrene çevirmiş. Eğer iyileşme olmazsa ampute etmeyi düşünüyoruz. Tedaviye hemen başladık ve bu tedavi yaklaşık 3-4 ay sürecek. Sonrasında umarız ki sağlığına kavuşunca güzel bir yuvaya sahiplendireceğiz. Bunu yapan kişi ya da kişilerin insani duyguları yok. Bu, canice ve vahşice bir işkence. Bunu yapanların cezalandırılması lazım" diye konuştu.