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"Canice ve vahşice bir işkence" 6 aylık köpeğin ayağını kestiler boynuna ip geçirdiler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Ayağı kesildi boynuna ip geçirildi! Gaziantep’te 6 aylık köpeğe yapılan işkence pes dedirtti

Gaziantep'te 6 aylık köpek, kimliği belirsiz kişilerce ayağı kesildikten sonra boynuna ve bacağına ip geçirilerek işkenceye maruz bırakıldı. Yaşanan olayın ardından acı içerisinde kıvranan köpek tedaviye alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Veteriner Hekim Gizem Yıldırım Akdemir, "Bunu yapan kişi ya da kişilerin insani duyguları yok. Bu, canice ve vahşice bir işkence. Bunu yapanların cezalandırılması lazım" dedi.

Olay, Yavuzeli ilçesi kırsal Kasaba Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Ayağı kesildi boynuna ip geçirildi! Gaziantep’te 6 aylık köpeğe yapılan işkence pes dedirtti

İddiaya göre, mahalle sakinleri köy kırsalında ayağı kesilmiş, boynuna ip geçirilmiş ve işkenceye uğramış acı içerisinde kıvranan bir köpek buldu. Köpeğin bulunmasının ardından durum, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne bildirildi.

Ayağı kesildi boynuna ip geçirildi! Gaziantep’te 6 aylık köpeğe yapılan işkence pes dedirtti

İhbarın ardından acı içerisinde kıvranan talihsiz hayvanı dernek yönetim kurulu üyesi Cemal Güneş teslim aldı.

Ayağı kesildi boynuna ip geçirildi! Gaziantep’te 6 aylık köpeğe yapılan işkence pes dedirtti

AYAĞI KESİLDİ BOYNUNA İP GEÇİRİLDİ!

Gaziantep'e getirilerek tedavi altına alınan yaralı köpeğin son durumu hakkında bilgi veren veteriner hekim Gizem Yıldırım Akdemir, "Bu yaralı köpek, Yavuzeli ilçesi kırsal Kasaba Mahallesi'nde bulunmuş. Daha sonra bize getirildi. Bize getirildikten sonra tespitlerimizde köpeğin ayağının kesildiğini ve bacağının da sivri bir iple bağlandığını, aynı şekilde sıkıca boynunun da bağlandığını fark ettik. Belli ki köpeğe canice şiddet uygulanmış.

Ayağı kesildi boynuna ip geçirildi! Gaziantep’te 6 aylık köpeğe yapılan işkence pes dedirtti

"CANİCE VE VAHŞİCE BİR İŞKENCE!"

Köpeğin boynunda ciddi bir yarası var. Zaten ayağı da kesilmiş durumda ve kangrene dönmüş bacağı.

Ayağı kesildi boynuna ip geçirildi! Gaziantep’te 6 aylık köpeğe yapılan işkence pes dedirtti

Ayrıca köpeğin bütün vücudu bitlenmiş durumda. Bacak kangrene çevirmiş. Eğer iyileşme olmazsa ampute etmeyi düşünüyoruz. Tedaviye hemen başladık ve bu tedavi yaklaşık 3-4 ay sürecek. Sonrasında umarız ki sağlığına kavuşunca güzel bir yuvaya sahiplendireceğiz. Bunu yapan kişi ya da kişilerin insani duyguları yok. Bu, canice ve vahşice bir işkence. Bunu yapanların cezalandırılması lazım" diye konuştu.

Ayağı kesildi boynuna ip geçirildi! Gaziantep’te 6 aylık köpeğe yapılan işkence pes dedirtti

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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