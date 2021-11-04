Meteorolojiden son dakika uyarısı | Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul İzmir ve Ankara'da... (5 Kasım-9 Kasım 2021 hava durumu)
Son dakika... Meteoroloji Türkiye'nin 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. 5 Kasım 2021 tarihinde İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere 81 ilde hava nasıl olacak? Son değerlendirmelere göre; yurdun batı ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiselerinin görülmesi bekleniyor. Öte yandan Önümüzdeki hafta için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kritik bir uyarı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberimizin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 5 günlük hava durumu (5 Kasım-9 Kasım 2021) tahminini açıkladı. Kritik uyarıların yapıldığı Meteoroloji verilerinde hafta sonu tatilinde yola çıkacakları ilgilendiren uyarılar yapıldı.
Son dakika haberine göre; yurdun batı ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiselerinin görülmesi bekleniyor.
Peki, 5 Kasım 2021 tarihinde İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere 81 ilde hava nasıl olacak? İşte detaylar...
İŞTE TÜRKİYE'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI
5 KASIM 2021 CUMA
METEOROLOJİDEN YURT GENELİ İÇİN SON DAKİKA UYARISI
(5 Kasım cuma günü verilerine göre yurdun büyük bir bölümü sis etkisi altında olacak)
6 KASIM 2021 CUMARTESİ
7 KASIM 2021 PAZAR
8 KASIM 2021 PAZARTESİ
9 KASIM 2021 SALI
(9 Kasım 2021 salı günü İstanbul'da sağanak yağış görülecek. Yurdun diğer bölgeleri ise güneşli geçecek.)
4 KASIM 2021 İÇİN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle batı kesimlerinde güneyli, ülkemizin doğusunda kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
SİS VE PUS: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 20°C-Parçalı ve az bulutlu
VAN 5°C, 15°C-Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU-Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 24°C-Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 25°C-Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 21°C-Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 15°C, 29°C-Az bulutlu ve açık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Engelli öğretmen ataması 2021 ön başvuru ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları, kontenjanlar açıklandı mı?
- GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?
- TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
- Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
- Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
- Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
- Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...
- Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...
- 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...