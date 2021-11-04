Meteorolojiden son dakika uyarısı | Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul İzmir ve Ankara'da... (5 Kasım-9 Kasım 2021 hava durumu)

9 KASIM 2021 SALI





(9 Kasım 2021 salı günü İstanbul'da sağanak yağış görülecek. Yurdun diğer bölgeleri ise güneşli geçecek.)

4 KASIM 2021 İÇİN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle batı kesimlerinde güneyli, ülkemizin doğusunda kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

SİS VE PUS: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 20°C-Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 15°C-Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU-Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 24°C-Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 25°C-Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 21°C-Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 29°C-Az bulutlu ve açık