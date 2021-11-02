Bursa’da kahreden olay! Çamaşır asarken balkondan düşüp hayatını kaybetti: O anlar kamerada

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar durumu fark ederek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasna Artaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.