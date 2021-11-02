Denizli’de dehşet! Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken ölümün kıyısından geçti

KISKIVRAK YAKALANDI

Olay yerine gelen ekipleri 3 şüpheliyi kaçmadan kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler taşkınlık yaptığı için yere yatırılırken, yüzünden bıçaklanan Çetin için ise sağlık görevlileri olay yerine geldi.