Denizli’de dehşet! Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken ölümün kıyısından geçti
Denizli’de gece saatlerinde ana caddede yürürken üç magandanın sözlü tacizine uğrayan kadının imdadına yetişen şahıs, ölümün kıyısından geçti. Tacizciler tarafından dövülen ve suratı bıçakla kesilen şanssız adam, mağdur bir kadına yardım etmek isterken büyük bir tehlike atlattı.
Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Atıntop Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; gece sularında yürüyüşe çıkan Evren Çetin, yolda yürüdüğü esnada 3 kişinin Gülşen Ş.'yi rahatsız ettiğini gördü.
UYARDI DAYAK YEDİ
Mağdur kadının yardımına koşan Çetin, yanlarına giderek Gülşen Ş'yi rahatsız eden kişileri uyarıp araya girdi. O esnada şüpheliler Çetin'i darp etti.
YÜZÜNÜ BIÇAKLADI
Şüphelilerden biri ardından yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Çetin'i yüzünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Çetin, kendini yere bırakırken, sesler üzerine vatandaşların ihbarda bulunduğu olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.
KISKIVRAK YAKALANDI
Olay yerine gelen ekipleri 3 şüpheliyi kaçmadan kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler taşkınlık yaptığı için yere yatırılırken, yüzünden bıçaklanan Çetin için ise sağlık görevlileri olay yerine geldi.
"HER ZAMAN BÖYLE YARDIM EDERİM"
Sağlık ekiplerini beklerden kurtardığı kadın ile beraber sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen Çetin, "Kadın gidiyordu. Kurtarmak için karıştım. Ben her zaman böyle yardım ederim" dedikten sonra ambulansa alındı.
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