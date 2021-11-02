02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Anamas Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

Anamas Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2021
ABONE OL
Anamas Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

Konya'da mevsimin ilk karı Beyşehir ilçesinin sembolü olan Anamas Dağı'nın zirvesine düştü. Dedegül zirvesi akşam saatlerinde yağan karla birlikte beyaza büründü. 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip dağın zirvesindeki beyaz örtü, dağın etrafındaki bulutlarla birlikte adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bulutların zaman zaman zirvedeki beyaz örtüyü kapattığı görüldü.

Konya'nın Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi sınırlarında yer alan Anamas Dağı'nın Dedegül zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.



Beyşehirli vatandaşlar güne Anamas Dağı'nın zirvesindeki kar örtüsünü görerek uyandı. Cam ve balkonlara çıkan vatandaşlar, zirvedeki beyaz görüntüyü izledi.

Sonbahar mevsiminde gelen kar yağışı, su seviyesi düşen Beyşehir Gölü için de umut oldu. Vatandaşlar, kar yağışının devamının gelmesini beklediklerini dile getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA