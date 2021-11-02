Anamas Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

Konya'nın Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi sınırlarında yer alan Anamas Dağı'nın Dedegül zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.





Beyşehirli vatandaşlar güne Anamas Dağı'nın zirvesindeki kar örtüsünü görerek uyandı. Cam ve balkonlara çıkan vatandaşlar, zirvedeki beyaz görüntüyü izledi.

Sonbahar mevsiminde gelen kar yağışı, su seviyesi düşen Beyşehir Gölü için de umut oldu. Vatandaşlar, kar yağışının devamının gelmesini beklediklerini dile getirdi.

