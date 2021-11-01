SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere sağanak yağmur uyarısı | Ankara İstanbul İzmir...
Son dakika haberi | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Kasım 2021 Salı günü ve sonrasını takip eden 4 günlük il il hava durumu verilerini duyurdu. Başta Marmara olmak üzere Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu için sağanak yağmur uyarısı geldi ve saat verildi. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Eskişehir ve diğer illerde hava durumu 5 gün nasıl geçecek? İşte hava durumu haberimizin detayları...
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük il il hava durumu verilerini duyurdu.
Başta Marmara olmak üzere Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu için sağanak yağmur uyarısı geldi ve saat verildi.
Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Eskişehir ve diğer illerde hava durumu 5 gün nasıl geçecek? İşte hava durumu haberimizin detayları...
2 KASIM 2021 İL İL HAVA DURUMU
3 KASIM 2021 İL İL HAVA DURUMU
4 KASIM 2021 İL İL HAVA DURUMU
5 KASIM 2021 İL İL HAVA DURUMU
6 KASIM 2021 İL İL HAVA DURUMU
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer çok bulutlu, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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