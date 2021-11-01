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Son dakika: AFAD açıkladı! Mersin'de 3,6'lık deprem (2021 SON DEPREMLER...)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Son dakika: AFAD açıkladı! Mersin’de 3,6’lık deprem 2021 SON DEPREMLER...

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Mersin’in Silifke ilçesinde saat 22:26:28’da 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte Mersin'deki deprem ve 2021 son depremlere dair detaylar...

SON DAKİKA: AFAD, saat 22:26:28'da Mersin'in Silifke ilçesinde hissedilen 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 55.84 km olarak ölçüldü. Deprem Mersin ve çevre illerde kısa süreliğine panik yarattı.

2021 SON DEPREMLER

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