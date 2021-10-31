Köpeğini sokak ortasında defalarca tekmeledi! O anlar kamerada

5199 ve 7332 Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, kişinin kimlik tespitinin yapılması ve adli ceza almasını talep ediyorum. Şikayetçi oldum resmi olarak. Süreci takip edeceğim. Buradan söylemek istediğim şu ki, sahipli hayvanların, sahipsiz hayvanlara nazaran Türk Ceza Kanunu'nunda iki kat ceza alacaklarını bilmeleri. Bu yaptığı vicdansızlık yenilir yutulur değil" dedi.

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