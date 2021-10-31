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Bodrum'da 20 kedinin ölüsü bulundu! Tarım ilacıyla mı zehirlediler?

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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Bodrum’da 20 kedinin ölüsü bulundu! Tarım ilacıyla mı zehirlediler?

Muğla Bodrum’da, iki ayrı mahallede, tarım ilacıyla zehirlendikleri öne sürülen 20 kedinin cansız bedeninin bulunmasına ilişkin Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ölen kedilerden biri ile kısa süre önce oyun oynayan 6 yaşındaki bir çocuğun da fenalaştığı ortaya çıktı.

Bodrum'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir site içinde 26 Ekim tarihinde, mazgal içerisinde ve yollarda kedilerin hareketsiz yattığını fark edenler durumu belediye ekiplerine ihbar etti.

20 KEDİ ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerce yapılan incelemede 15 kedinin öldüğü tespit edildi. Belediye ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, kedilerin kesin ölüm nedeninin tespiti için nekropsi yapılacağı bildirildi.

Sitede yaşayanlar, kedilerin tarım ilacıyla zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. 10 gün önce Kumköy Mahallesi'nde 5 kedinin daha zehirlenerek öldürüldüğü belirtildi.

KEDİYLE OYNAYAN ÇOCUK FENALAŞTI

Her iki mahallede yaşanan kedi ölümleriyle ilgili geniş çaplı araştırma sürerken site sakinlerinden Krıstina Hiora (35), kedisinin öldüğü gün, onunla oynayan 6 yaşındaki oğlunun da rahatsızlandığını ve tedavisinin İzmir'de sürdüğünü söyledi.

Hiora, "Haski cinsi köpeğim vardı. 3,5 ay önce öldü. Ölmeden önce veterinere götürdük fakat yapacak bir şey yoktu. Serum taktılar ancak kurtarılamadı. Veteriner tarım ilacıyla zehirlenip, öldüğünü söyledi. 2 ay kadar önce, bu defa yavru kedimi bahçe içerisinde ölü olarak buldum. 7 aylık bir başka yavru kedim var, ev kedisi hiç dışarıya çıkmayan. Geçen 26 Ekim'de balkonumuzda kötü durumda bulduk. Oysaki sadece o gün dışarı kaçmıştı. Veterinere götürdük, müdahale etti. Ancak o da kurtarılamadı. Zehirlenmeye bağlı öldüğünü söylediler. Bu sitede kedileri öldüren birileri var. Bizim sitede 15 ölü kedi bulundu. En son yavru kedim ölmeden kısa bir süre önce onunla oynayan 6 yaşındaki oğlum da aniden fenalaştı. Hastaneye gittik, sebebini bulamadılar. Bunun üzerine İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Kan tahlilleri verdik, sonuçlarını bekliyoruz. Çocuğum hala hasta ve ne olduğunu bilmiyoruz. Sürekli kediyle oynuyordu. Korkuyorum, bu zehir inşallah çocuğuma geçmemiştir. Ayrıca bugün, evimin alt katında bulunan odadaki sinekliği birileri yırtmış ve beyaz tozlar bulduk. Sineklik üzerine sürmüşler zehri ve evin içerisine atmışlar. Şikayette bulunduk defalarca ama sonuç alamadık" dedi.

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