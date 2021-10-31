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Trende bıçaklı-asitli saldırı! Yaşanan panik kamerada

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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Trende bıçaklı-asitli saldırı! Yaşanan panik kamerada

Son dakika dünya haberleri... Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir trende meydana gelen bıçaklı saldırıda 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Saldırganın yabancı bir madde dökerek vagonu ateşe vermeye çalıştığı belirtildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.

Keiko hattındaki bir trene binen 20'li yaşlardaki saldırganın bugün yerel saatle 20.00 sıralarında elindeki bıçakla yolculara saldırdığı bildirildi.

Trende bıçaklı-asitli saldırı! Yaşanan panik kamerada

Saldırganın yabancı bir madde dökerek vagonu ateşe vermeye çalıştığı belirtildi. Saldırıda 1'i ağır 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı ifade edildi.

Trende bıçaklı-asitli saldırı! Yaşanan panik kamerada

Trende yaşanan panik amatör kamera görüntülerine yansırken, seferler geçici olarak askıya alındı.

Trende bıçaklı-asitli saldırı! Yaşanan panik kamerada

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, eylemin ülkede genel seçimin yapıldığı gün gerçekleşmesi terör şüphesine yol açtı.

Trende bıçaklı-asitli saldırı! Yaşanan panik kamerada

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