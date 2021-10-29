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Şanlıurfa Siverek'te trafik kazası! Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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SON DAKİKA | Şanlıurfa Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

Alınan bilgilere göre, Nüsret G.'nin kullandığı 10 ZB 722 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan karayolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.

SON DAKİKA | Şanlıurfa Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var

Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki tarlada bulunan taşlık alana devrildi.

SON DAKİKA | Şanlıurfa Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var

Kazada sürücü yaralanmazken araçta bulunan Mizgin G. (11), Gazal G. (17), Sümeyye G. (7), Bünyamin G. (5), Züleyha G. (1), Azize G. (16) ve Servet G. (36) yaralandı.

SON DAKİKA | Şanlıurfa Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SON DAKİKA | Şanlıurfa Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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