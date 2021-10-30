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Gemlik'te zincirleme kaza! Evin duvarına çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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Gemlik’te zincirleme kaza! Evin duvarına çarptı

Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada araçlardan biri bir evin duvarına çarptı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, Bursa-Gemlik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtul Mevkiinde 3 araç birbirine girdi.

Gemlik’te zincirleme kaza! Evin duvarına çarptı

Kazanın şiddetiyle araçlardan biri evin duvarına çarparak yan dönerek durabildi.

Gemlik’te zincirleme kaza! Evin duvarına çarptı

Kazayı sürücüler ufak sıyırıklarla atlatırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Gemlik’te zincirleme kaza! Evin duvarına çarptı

Kaza nedeniyle Bursa-Gemlik yolunda kaza uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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