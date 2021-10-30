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Gemlik'te feci kaza! Otomobil evin duvarına çarptı

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Giriş: 30.10.2021 22:40
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada araçlardan biri bir evin duvarına çarptı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu. İşte olay yerinden görüntüler...

Kaza, Bursa-Gemlik yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kurtul Mevkiinde 3 araç birbirine girdi.

Kazanın şiddetiyle araçlardan biri evin duvarına çarparak yan dönerek durabildi.

Kazayı sürücüler ufak sıyırıklarla atlatırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle Bursa-Gemlik yolunda kaza uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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