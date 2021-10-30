Yüksek gerilim hattına kapılan kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Emet Kayı köyü Zindanlık mevkiindeki elma bahçesinde elmaları toplayan Mehmet Uygun (63), merdivenle aracına elma yüklemeye çalışırken yüksek gerilim hattına takıldı. Merdivenin yüksel gerilim hattına takılması sonucu elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Uygun'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Mehmet Uygun'un Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun'un babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.