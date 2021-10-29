29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de araba çarpan yavru ayıya jandarmadan şefkat eli

Tunceli’de araba çarpan yavru ayıya jandarmadan şefkat eli

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
ABONE OL
Tunceli’de araba çarpan yavru ayıya jandarmadan şefkat eli

Tunceli’de bir otomobilin çarpmasıyla yavru ayı yaralandı. Yaralı yavru ayı, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Olay, Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde yaşandı.

Karayolu üzerinde yaralı bir yavru ayı görüldüğü ihbarının gelmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri bölgeye hareket etti.

OLAY YERİNDE TEDAVİ EDİLDİ

Veteriner hekim tarafından ilk tedavisi olay yerinde yapılan yavru ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Görme engelli yavru ayıya özel tedavi! GÖRME ENGELLİ YAVRU AYIYA ÖZEL TEDAVİ!
Yavru ayı gülümsetti YAVRU AYI GÜLÜMSETTİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA