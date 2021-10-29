Dünürünü tüfekle öldürüp iki kişiyi yaraladı! Emniyet kıskıvrak yakaladı
Kırşehir'de, dünürünü tüfekle öldürüp ailesini yaralayan sanık komşusunun bahçesinde kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Emniyet güçleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Dehşet olay, Çukurçayır Mahallesinde yaşandı.
SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Edinilen bilgiye göre R.A., (62), henüz bilinmeyen bir nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan R.A., tüfekle ateş etti.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
İhbarın ardından Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği evde geniş güvenlik önlemleri alırken olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.
OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ
Yaşanan olayda R.A.'nın dünürü olan S.Ç., (62) ve kızı E.Ç. (41) ağır yaralanırken, S.Ç.'nin eşi A.Ç. (64) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından uzaklaşan R.A., sonradan geldiği olay yerinde yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.
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