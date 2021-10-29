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SON DAKİKA | İstanbul Kartal'da feci kaza! 2 araç takla attı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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SON DAKİKA | İstanbul Kartal’da feci kaza! 2 araç takla attı

Son dakika haberi: İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen ilginç kazada aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil takla attı. Kaza sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Kartal istikametinde seyir halinde olan Ford Focus marka 06 CAH 645 plakalı otomobil ile Skoda marka 34 DYL 942 plakalı otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

SON DAKİKA | İstanbul Kartal’da feci kaza! 2 araç takla attı

Kazada bir sürücü hafif yaralandı.

SON DAKİKA | İstanbul Kartal’da feci kaza! 2 araç takla attı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

SON DAKİKA | İstanbul Kartal’da feci kaza! 2 araç takla attı

Ardından yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

SON DAKİKA | İstanbul Kartal’da feci kaza! 2 araç takla attı

Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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