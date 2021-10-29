SON DAKİKA | İstanbul Kartal'da feci kaza! 2 araç takla attı
YAŞAM İHA
Son dakika haberi: İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen ilginç kazada aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil takla attı. Kaza sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Kartal istikametinde seyir halinde olan Ford Focus marka 06 CAH 645 plakalı otomobil ile Skoda marka 34 DYL 942 plakalı otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada bir sürücü hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Ardından yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.
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