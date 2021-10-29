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Deniz otobüsü seferleri iptal edildi: İstanbul'u da etkileyecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Deniz otobüsü seferleri iptal edildi: İstanbul’u da etkileyecek

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yapılan açıklamada iptal edilen seferlerin listesine de yer verildi.

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.30 ve 20.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun saat 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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