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Son dakika: Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

İHA
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Giriş: 29.10.2021 20:18
Son dakika haberi: Bursa'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Mudanya İlçesinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Zaman zaman suların karaya çıktığı Mudanya'da vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, bu akşam şiddetli fırtına bekleniyor. Vatandaşların daha tedbirli dışarı çıkmaları istendi. Olumsuz hava şartlarının etkili olmasının ardından BUDO seferleri iptal edildi. Ekipleri ise tedbirlerini arttırdı.

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Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
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