29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Bodrum'da korkutan patlama! Asfalt yerinden söküldü

SON DAKİKA | Bodrum'da korkutan patlama! Asfalt yerinden söküldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
ABONE OL
SON DAKİKA | Bodrum’da korkutan patlama! Asfalt yerinden söküldü

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su hattı borusunun bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle asfaltlar yerinden sökülürken, 2 araçta maddi hasar oluştu.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ana su hattı bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından metrelerce yükseğe ulaşan su, caddeyi kısa sürede göle çevirdi.

SON DAKİKA | Bodrum’da korkutan patlama! Asfalt yerinden söküldü

Bazı evleri ve bahçeleri su bastı. İçme su hattından çıkan basınçlı su asfaltları da yerinden söktü.

SON DAKİKA | Bodrum’da korkutan patlama! Asfalt yerinden söküldü

Patlamanın etkisi ile yol kenarında bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu. Su hattının patlama anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA | Bodrum’da korkutan patlama! Asfalt yerinden söküldü

Dakikalar içerisinde tüm caddeyi su kaplaması ve araçların zarar görmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA