Ev alacaklar dikkat! Müteahhitlerin kirli oyunu ‘pes’ dedirtti

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmalarına başlandı. Binayı sonradan satın alan ve dosya kapsamında tutuksuz yargılanan müteahhit A.B. binayı iki parça halinde satın aldığında binanın inşaat halinde olduğunu söyledi. Mağdurlar ile diğer şüpheli arasındaki para alışverişini bilmediğini söyleyen A.B. suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.



"MAHKEMEYE GİTMEZSEN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIRIZ"

Duruşmaya katılan mağdurlardan Hüseyin E. de firma ile daire satış sözleşmesi imzalayıp 17 bin lira ödeme yaptığını söyledi. Hüseyin E. ilerleyen dönemlerde firma yetkilileri ile yaptığı görüşmelere rağmen hem dairesinin hem de parasının iade edilmediğini anlattı. Duruşmaya katılan mağdurlardan biri olan Mehmet U. da anlaştığı daire için firma yetkililerine 50 bin lira ödeme yaptığını söyledi. İlerleyen dönemlerde dairesi teslim edilmediği için şüpheli U.A. ve aile bireyleriyle görüştüğünü ifade eden mağdur Mehmet U. kendisine 'mahkeme süreci başlatmazsan mağduriyetini gidermeye çalışırız, eğer mahkemeye gidersen oradan çıkacak karara göre işlemlere devam ederiz' denildiğini iddia etti.