Ev alacaklar dikkat! Müteahhitlerin kirli oyunu ‘pes’ dedirtti
Edirne’de bir müteahhidin satış sözleşmesi ile satışını yaptığı daireleri başka bir müteahhide de tapu devriyle sattığı ortaya çıktı. Daireleri alan müteahhit de o daireleri başkalarına sattı. Zanlılara ilişkin hazırlanan iddianamede, başından bu yana ortak hareket ettikleri ifade edilirken, müteahhitlerin yeni oyunu ‘yok artık’ dedirtti.
İddialara göre, Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir firma sahibi U.A. inşaat halinde olan binasını gösterip 'satış sözleşmesi' karşılığında toplamda 164 bin TL alarak bu binadan 6 daireyi Adnan Ö., Hüseyin E., Mehmet Ç., Murat Y., Mehmet U. ve Hasan B.'ye sattı. Firma sahibi U.A. sonrasında aynı daireleri başka bir müteahhit olan ve dosyada zanlı olarak tutuksuz yargılanan A.B.'ye de tapu devri yaparak sattı. Daireleri alan A.B. de bu daireleri başkalarına sattı.
ÖĞRENDİKLERİNDE ŞOKE OLDULAR
Aylar geçtikçe dairelerinin teslim edilmediğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları araştırmalar neticesinde aynı dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenince şüpheliler hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Bahse konu suç dosyası hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Binanın sahibi U.A. ile binayı satın alan müteahhit A.B. hakkında 'iştirak halinde tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan iddianame hazırlandı.
AYRI AYRI 6'ŞAR KEZ CEZA
Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında daha önceden de Edirne Ağır Ceza Mahkemeleri nezdinde yargılamaların yapıldığı ve mahkumiyet kararlarının çıktığı belirtildi. Avans ödemesi yapılan dairelerin şüpheli U.A. tarafından diğer şüpheli A.B.'ye satılması ve tapu devri yapılmasının muvazaalı işlem olarak değerlendirilmesi talebinde bulunulan iddianamede ayrıca, şüphelilerin en başından beri fikir ve eylem birliği dahilinde nitelikli dolandırıcılık işleme kastı ile hareket ettiklerine delalet teşkil ettiği belirtildi. İddianamede, şüpheli U.A. ve şüpheli A.B.'nin ayrı ayrı 6'şar defa olmak suretiyle takdiren ve teşdiden cezalandırılmaları talep edildi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmalarına başlandı. Binayı sonradan satın alan ve dosya kapsamında tutuksuz yargılanan müteahhit A.B. binayı iki parça halinde satın aldığında binanın inşaat halinde olduğunu söyledi. Mağdurlar ile diğer şüpheli arasındaki para alışverişini bilmediğini söyleyen A.B. suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.
"MAHKEMEYE GİTMEZSEN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIRIZ"
Duruşmaya katılan mağdurlardan Hüseyin E. de firma ile daire satış sözleşmesi imzalayıp 17 bin lira ödeme yaptığını söyledi. Hüseyin E. ilerleyen dönemlerde firma yetkilileri ile yaptığı görüşmelere rağmen hem dairesinin hem de parasının iade edilmediğini anlattı. Duruşmaya katılan mağdurlardan biri olan Mehmet U. da anlaştığı daire için firma yetkililerine 50 bin lira ödeme yaptığını söyledi. İlerleyen dönemlerde dairesi teslim edilmediği için şüpheli U.A. ve aile bireyleriyle görüştüğünü ifade eden mağdur Mehmet U. kendisine 'mahkeme süreci başlatmazsan mağduriyetini gidermeye çalışırız, eğer mahkemeye gidersen oradan çıkacak karara göre işlemlere devam ederiz' denildiğini iddia etti.
"MÜTEAHHİTLER KAYBOLUYORLAR VEYA MAHKEMELİK OLUYORLAR"
Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, ev satın alırken vatandaşların nelere dikkat etmeleri konusunda açıklamalarda bulundu. Dernek Başkanı Feda, "Edirne ufak bir şehir olduğu için müteahhitlerimiz güvene dayalı satışlar gerçekleştiriyor. Sayıları az da olsa art niyetli bazı müteahhitler, birden fazla vatandaşa daireleri gezdirip kaparo karşılığında sözleşme yapıyor. Daha sonra o daireler tapuda farklı kişilere satan müteahhitler ardından kayboluyorlar veya mahkemelik oluyorlar. Burada en kati çözüm sözleşme yapıldıktan hemen sonra inşaat yarım dahi olsa tapu dairesinde alım satım yapılmasıdır" dedi.
EV ALACAKLARA UYARI!
Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı da vatandaşlara çağrıda bulundu. Muhtar Tasmalı, mahallede inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ve ev alırken bazı vatandaşların müstesna da olsa mağdur olduklarını söyledi. Muhtar Tasmalı, "Ev alırken bazı vatandaşlarımızın mağdur olduklarını duyuyoruz. Ev alacak vatandaşlara mağdur olmamaları için ricada bulunmak istiyorum. Tapu dairesinde işlem yapmadan elden para ödemesi yapmasınlar. Kaparo verip sözleşme yapsalar dahi mağdur oluyorlar. Bu mağduriyeti yaşamamak için çok dikkat etmeleri gerekiyor. Maalesef müstesna da olsa böyle şeyler yaşanıyor" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Facebook'un adı değişti mi? Meta nedir, ne anlama geliyor? Metaverse şirketi bünyesinde neler var?
- Son dakika: Bilsen Pirpor öldü mü? Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında?
- 29 Ekim Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 29 Ekim 2021 Cuma hutbesi yayınlandı mı?
- KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi belli oldu mu?
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar çalışıyor muı? Bugün EFT yapılır mı?
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim otobüsler bedava mı? İETT, marmaray, metrobüs, metro, tramvay...
- TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu nasıl yapılır 2021?
- Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları: Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
- Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...