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Son dakika | Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2021
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Son dakika | Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi, Sivas istikameti çıkışında otobüs kazası meydana geldi.

Çok sayıda yaralı olduğu ihbarında bulunuldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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