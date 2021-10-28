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Çok kuvvetli kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den dört il hakkında son dakika açıklaması

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Çok kuvvetli kar yağışı uyarısı! Meteoroloji’den dört il hakkında son dakika açıklaması

Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Açıklamada vatandaşlara sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

Doğu Anadolu bölgesindeki Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın Erzurum ve Erzincan ile Ağrı'da yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, bu iller ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu. Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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