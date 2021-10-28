Çok kuvvetli kar yağışı uyarısı! Meteoroloji’den dört il hakkında son dakika açıklaması

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın Erzurum ve Erzincan ile Ağrı'da yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, bu iller ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.