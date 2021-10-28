Çok kuvvetli kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den dört il hakkında son dakika açıklaması
Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Açıklamada vatandaşlara sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.
Doğu Anadolu bölgesindeki Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın Erzurum ve Erzincan ile Ağrı'da yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, bu iller ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları: Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
- Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...
- TFF son dakika açıkladı! Stadyumlar tam kapasite mi olacak? Tribünler tam kapasite mi oldu, ne zaman başlayacak?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? İşte o isimler...
- 31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...
- Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
- KPSS 2022 önlisans, ortaöğretim, lisans sınavları ne zaman? 2022 KPSS sınav tarihleri açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
- Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...
- Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında? Muhtar Kent ne iş yapıyor, serveti ne kadar?
- 55.000 TL maaşla Danimarka vasıflı vasıfsız işçi alımı! Pozitif listeye Türkiye’den de başvuru alınıyor! 31 Aralık’a kadar…
- Cumhuriyet'in ilanı kaçıncı yılı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 kaçıncı yıl dönümü kutlanacak?