28 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Karantina süresi kaç gün? İlk ve orta öğretim (Lise) öğrencileriyle ilgili flaş PCR açıklaması

SON DAKİKA! Karantina süresi kaç gün? İlk ve orta öğretim (Lise) öğrencileriyle ilgili flaş PCR açıklaması

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
ABONE OL
SON DAKİKA! Karantina süresi kaç gün? İlk ve orta öğretim Lise öğrencileriyle ilgili flaş PCR açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen karantina süreleriyle ilgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yeni açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre vaka ve temaslıların karantina süreleriyle ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerin karantina süreleri güncellendi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Daha önce Bilim Kurulumuzun görüşü doğrultusunda aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alınmıştır.

Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi bu şekilde güncellenmiştir. Buna göre genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (İlk Orta ve Lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4.10 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır.

Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır.

Yeni vaka sayısı düşüyor! Günün tablosu açıklandı YENİ VAKA SAYISI DÜŞÜYOR! GÜNÜN TABLOSU AÇIKLANDI
Anaokulları için flaş karar! Bakan açıkladı ANAOKULLARI İÇİN FLAŞ KARAR! BAKAN AÇIKLADI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA