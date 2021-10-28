SON DAKİKA! Karantina süresi kaç gün? İlk ve orta öğretim (Lise) öğrencileriyle ilgili flaş PCR açıklaması
YAŞAM DHA
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen karantina süreleriyle ilgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yeni açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre vaka ve temaslıların karantina süreleriyle ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerin karantina süreleri güncellendi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Daha önce Bilim Kurulumuzun görüşü doğrultusunda aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alınmıştır.
Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi bu şekilde güncellenmiştir. Buna göre genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (İlk Orta ve Lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4.10 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır.
Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır.