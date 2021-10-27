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Tiktok fenomenlerinin çirkin savaşı! 'Sana tecavüz edeceğim kafanı kesip ormana atacağım'

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Tiktok fenomenlerinin çirkin savaşı! ’Sana tecavüz edeceğim kafanı kesip ormana atacağım’

Sosyal medyada adları gündemden düşmeyen TikTok fenomenlerinin gerilimi korkutan bir seviyeye çıktı. Tartışma ardından ortaya çıkanlar tam manasıyla kan dondurdu.

Tiktok fenomeni Dilan Koç'un yine aynı mecrada fenomen olan Zeynep Alanç'la canlı yayın sebebiyle yaşadığı tartışmaya aileleri de müdahil oldu.

Alanç ailesi Koç ailesini hem ölümle hem de tecavüzle tehdit etti. Gözyaşlarıyla "ölmek istemiyorum" diyen genç kadının feryadına savcılık yetişti. Sosyal medya üzerinden başlayıp adliyeye giden olayda savcılık 3 zanlının "hakaret" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı olmak üzere toplamda 16 sene hapsini istedi.

OLAY NASIL BAŞLADI?

Sosyal medyada başlayıp adliyede sonlanan olay İstanbul'da yaşandı. Tiktok fenomeni 21 yaşındaki Dilan Koç Nisan ayında sosyal paylaşım platformu üzerinden eski üvey babası Muzeffer Alanç'ın gelini Zeynep Alanç'la ortak canlı yayın düzenledi.

KAYINPEDERİ İSTEDİ

İddiaya göre ikili birçok kişinin izlediği yayında takipçilerin hediye ve ödül gönderdiği ve daha fazla ödül toplayanın kazandığı "cezalı yarış" isimli bir yarışma organize etti. Bunu gören Muzaffer Alanç, gelini Zeynep'ten yayını kapatıp dahası Dilan Koç'u engellemesini istedi. Zeynep Alanç kayınpederinin dediklerine uydu.

Ancak kısa bir süre sonra farklı bir hesap açarak Dilan Koç'un yayınına bağlanan Zeynep Alanç, Dilan Koç tarafından yayından çıkarıldı. Bu kez de Dilan Koç bir daha kendisini takip etmemesini isteyip onu yayından çıkardı. Tam da bundan sonra yargıya taşınacak konu başladı.

ÖLÜM VE TECAVÜZLE TEHDİT

Tiktok fenomeni Dilan Koç, bu olaydan sonra bir video paylaşıp Zeynep Alanç ile ailesi tarafından ölümle ve tecavüzle tehdit edildiğini söyleyerek yardım istedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Gözyaşları içinde "ölmek istemiyorum" dedi. O feryat kısa süre içinde çığ gibi büyüdü, birçok kullanıcı tarafından paylaşılmasının ardından emniyet videoda bahsi geçen ikisi kadın üç şüpheliyi gözaltına aldı. Tiktok fenomenlerinin sosyal medya savaşıyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Savcılık fenomen Dilan Koç ve annesi Dilber Koç'un bir diğer Tiktok fenomeni Zeynep Alanç, eşi Sidar Alanç ve kayınvalidesi Fatma Alanç tarafından Tiktok hesabı yüzünden anlaşmazlık yaşadığını belirtti.

"SANA TECAVÜZ ETTİRİP PARÇALARA AYIRIP ORMANA ATTIRACAĞIM"

Anlaşmazlığın Fatma Alanç'ın Dilan Koç'u arayıp, "sana tecavüz ettirip parçalara ayırıp ormana attıracağım" demesiyle bambaşka bir noktaya evrildiğini kaydeden savcılık, Zeynep Alanç'ın da genç kadına küfürler ettiğini ve eşi Sidar Alanç'ın ise "sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım" diyerek hakaret ve tehditler ettiğini ifade etti.

16 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Aynı tehdit ve hakaretlerin genç kadının annesine de yapıldığını vurgulayan savcılık 3 şüpheli hakkında "tehdit", "hakaret" suçlarından toplamda 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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