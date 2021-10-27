Tiktok fenomenlerinin çirkin savaşı! ’Sana tecavüz edeceğim kafanı kesip ormana atacağım’

Ancak kısa bir süre sonra farklı bir hesap açarak Dilan Koç'un yayınına bağlanan Zeynep Alanç, Dilan Koç tarafından yayından çıkarıldı. Bu kez de Dilan Koç bir daha kendisini takip etmemesini isteyip onu yayından çıkardı. Tam da bundan sonra yargıya taşınacak konu başladı.