Fenomen ördek Muchkin'in aylık kazancı dudak uçuklattı! Tiktok ve Instagram'da meşhur oldu
Sosyal medya platformları TikTok ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Muchkin isimli fenomen ördeğin sahibi Krissy Ellis çektiği videolardan kazandığı aylık geliri açıkladı. Ellis'in aylık kazancı dudak uçuklatırken, Muchkin'in sadece Tiktok'ta 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.
Popüler sosyal medya uygulamaları TikTok ve Instagram'da "Dunkin Ducks" adlı hesabı bulunan Munchkin adlı fenomen ördeğin sahibi Krissy Ellis, Munchkin'in ayda 4 bin 500 dolar kazandığını açıkladı.
AYDA 4 BİN 500 DOLAR KAZANIYOR
Popüler sosyal medya uygulamaları TikTok ve Instagram'da "Dunkin Ducks" adlı hesabı bulunan Munchkin adlı fenomen ördeğin sahibi 20 yaşındaki Krissy Ellis, Munchkin'in ayda 4 bin 500 dolar kazandığını açıkladı. ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Milford'da yaşayan Ellis New York Post'a verdiği röportajda, Munchkin için dünyanın en şımarık ördeği ifadelerini kullanarak, Munchkin'in kamerayı görür görmez hemen poz vermeye başladığını aktardı.
3 MİLYON'A YAKIN TAKİPÇİ
Ellis, "Dunkin Ducks" adıyla açtığı TikTok hesabının 2.7 milyon, Instagram hesabının ise 245 bin takipçisinin bulunduğunu ifade ederek, TikTok ve Instagram'dan ayda 4 bin 500 dolar kazanç elde ettiğini açıkladı.
"YARIM SAATTE ÇALIŞARAK KAZANDIĞIMDA DAHA FAZLA PARA KAZANDIM"
Paylaşımları neticesinde markaların kendisine ulaşmaya başladığını ve ilk ücretli marka anlaşmasını Instagram'da yaptığını ifade eden Ellis, "Bu içeriği oluşturup yayınlayarak yaklaşık yarım saatte, bir markette haftada 40 saatten fazla çalışarak kazandığımdan daha fazla para kazandım" dedi.
"BİRÇOK İNSAN BENİMLE DALGA GEÇTİ"
Munchkin ile şöhret yolculuğuna 16 yaşındayken başladığını ifade eden Ellis, Temmuz 2018'e kadar açtığı Instagram hesabının 5 bin takipçiye ulaştığını belirterek, "Aklımda, okuldaki popüler kızların bile 5 bin takipçisi yok. Lisede ördeğe sahip olduğum için birçok insan benimle dalga geçti, ama aynı insanlar şimdi benim arkadaşım olmak istiyor çünkü ördek internette ünlü" dedi.
"İNTERNETTEKİ YERİNİZİ BULMAK İÇİN ASLA GEÇ DEĞİLDİR"
"İnternetteki yerinizi bulmak için asla geç değildir" ifadelerini kullanan Ellis, "Bir gün zorbalığa uğradığınız şey, insanların sizi sevmesinin nedeni olacak. Uzun zaman alabilir ve oraya ulaşmak gerçekten zor olabilir, ancak buna kesinlikle değer" dedi.
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