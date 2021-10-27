Böyle magandalık görülmedi! Ümraniye’de tünel kapatıp dans ettiler

3 şahıs, 'kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere şahıslar adliyeye sevk edildi.

Trafik magandalarının tüneli kapatarak dans ettikleri görüntüler kameraya yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN