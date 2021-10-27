Sarıyer’de silah atölyesine çevrilen eve baskın!

HEM MİNİBÜSÇÜ HEM SİLAH ÜRETİCİSİ

Sarıyer polisi gündüz minibüsçülük, gece ise silah üretimi yaptığı belirlenen İbrahim G.'nin (55) evine baskın düzenledi. Yapılan baskında baba İbrahim G. ve oğlu Samed G. (27) gözaltına alındı. Silah atölyesine çevrilen evde 10 adet tabanca ve çok sayıda silah üretimde kullanılan ürünlere ele geçirildi.