Tekirdağ’da ‘korna’ tartışması can aldı!

Olay, geçen akşam saat 23.00 sularında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde yaşandı.

'1 DAKİKA BEKLEYİN'

İlçede oto tamirciliği yapan Eyüp Mağdala'yı, bir arkadaşı aracı ile evinin önüne bıraktı. İddiaya, göre sokaktan geçen Z.B. evine girmek üzere olan Mağdala'ya korna çaldı. Mağdala'nın '1 dakika bekleyin' yönünde işaret yapması üzerine sürücü Z.B. ile yanında bulunan N.P. ve R.A, araçtan inerek Mağdala ile tartışmaya başladı.