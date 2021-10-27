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Tekirdağ'da ‘korna’ tartışması can aldı!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2021
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Tekirdağ’da ‘korna’ tartışması can aldı!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde evine dönerken, kornaya basan araçtaki 3 şahıs ile tartışan oto tamircisi Eyüp Mağdala (24), silahla vurularak öldürüldü. Emniyet güçleri, kaçan 3 zanlıyı gizlendikleri evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, geçen akşam saat 23.00 sularında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde yaşandı.

'1 DAKİKA BEKLEYİN'

İlçede oto tamirciliği yapan Eyüp Mağdala'yı, bir arkadaşı aracı ile evinin önüne bıraktı. İddiaya, göre sokaktan geçen Z.B. evine girmek üzere olan Mağdala'ya korna çaldı. Mağdala'nın '1 dakika bekleyin' yönünde işaret yapması üzerine sürücü Z.B. ile yanında bulunan N.P. ve R.A, araçtan inerek Mağdala ile tartışmaya başladı.

ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişiden biri üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak Mağdala'ya ateş açtı. Mağdala kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

KURTARILMADI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Eyüp Mağdala, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından kaçan 3 kişiyi Ergene ilçesinin Vakıflar Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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