Gençler istedi aşiret büyükleri karar aldı: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak

Gelinlik ve kuaför olmayacak. Damat tarafından akrabalara verilen hediyeler olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır" dedi.

Alınan kararın altında aşiret liderlerinin isim ve imzaları yer aldı.