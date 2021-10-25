’Dans teklifi’ reddedince ortalığı kana bulayan sanık hakim karşısında

TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya Metehan Kurtulget SEGBİS ile katılırken, ölen Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Demirtaş ailesi ve maktulün arkadaşları adliyeye, ilk duruşmada olduğu gibi Gökhan Demirtaş'ın fotoğrafının bastırıldığı tişört ve yaka kartlarıyla geldi.

"GECELERİ UYUYAMIYORUM"

Duruşmada söz verilen sanık Metehan Kurtulget, önceki savunmalarını aynen tekrar ettiğini ifade ederek, "Olay benim anlattığım gibi olmuştur. Ben hayatım boyunca kasıtlı olarak hiç kimseye zarar vermedim. Ben geceleri uyuyamıyorum. Gökhan'ın anne ve babasından ve sevdiklerinden özür diliyorum" dedi.