Esra Hankulu cinayetinin Adli Tıp raporunda şok eden 1 saat detayı! Ümitcan Uygun...

'HASTANEYE GÖTÜRÜLMELİYDİ'

Milliyet'in haberine göre: Esra Hankulu, geçtiğimiz ağustos ayında Mamak'taki evinde ölü bulunmuş, olayın ardından gece yanında oldukları belirlenen arkadaşları Dilan C., Furkan G. ve kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.