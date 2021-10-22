3 kişi ev arkadaşlarını önce boğdu sonra iple bağlayıp dereye attılar

İhbarın ardından operasyon başlatan emniyet güçleri, Duman'ın araba anlaşmazlığı yaşadığı ve aralarında ev arkadaşlarının da bulunduğu 6 kişiyi Zonguldak, Kırıkkale, Karamürsel ve Gebze'de gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı.