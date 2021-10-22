3 kişi ev arkadaşlarını önce boğdu sonra iple bağlayıp dereye attılar
Kocaeli Karamürsel’de üç ay önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir haber alınamayan şahsın, araç anlaşmazlığı sebebiyle üç arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ardından cesedi Gemlik’te dereye atıldığı tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınırken, kayıp işçinin ise cansız bedeni bulunamadı.
Olay Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 7 Ağustos tarihinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre Karamürsel'de tersanede işçi olan Selçuk Duman'a ulaşamayan ailesi karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.
İPLE BAĞLAYIP DEREYE ATTILAR
Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Duman'ın 3 arkadaşı ise ev arkadaşlarını anlaşmazlıkta çıkan tartışma neticesinde iple boğarak Gemlik'te dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
İtiraf sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipler, Gemlik'te belirtilen dere yatağında dalgıçlar eşliğinde arama başlattı. Uzun süren aramalarda Duman'ın cesedine rastlanmazken aramaların devam ettiği öğrenildi.
TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan şahısların kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliğinde altın sikkeler ele geçirildi.
Sikkeleri gizlemek isteyen şahısların, kahvaltılık malzemelerin içine sikkeleri sakladıkları belirlendi.
Şahısların yapılan incelemelerinde ise tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi.
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