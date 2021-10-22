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Bakamadığı için evlatlık verdi:19 yıl sonra gördüğünde…

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Bakamadığı için evlatlık verdi:19 yıl sonra gördüğünde…

Bursa'da 19 sene önce dünyaya gelen çocuğunu bakamadığı için evlatlık veren Gülşen Güçlü, çocuğunun resmini 19 sene sonra sosyal medyadan gördü. Üzgün anne Güçlü, yıllarda evladına sarılmak istiyor.

Şu anda 59 yaşında olan Gülşen Güçlü'nün 19 sene önce bir erkek çocuğu oldu. Bebeğe bakamadığı için bir TV programına çıkarak evlatlık vermek isteğini belirtti. Yeni doğan bebeğini 19 sene önce isteyen bir aileye evlatlık olarak verdi. Seneler sonra annelik duyguları ağır basarak çocuğunu yeniden görmek için harekete geçti.

TV PROGRAMINDA ÇAĞRI YAPTI

Konyalı bir ailenin evlatlık edindiği çocuğunun Avusturya'da yaşadığını öğrendi. Çocuğunu bulmak için bir televizyon programına başvuran Gülşen Güçlü, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

TEK ARZUSU VAR

Yapılan araştırmalar sonucu çocuğunun resmine ulaşılıp anneye gösterildi. Çocuğunun fotoğrafını gören yaşlı kadının tek arzusu, ölmeden önce çocuğunu bir kez görüp ona sarılmak. Gülşen Güçlü, her gün çocuğunun fotoğrafına bakıp gözyaşı döküyor.

"ÖLMEDEN EVVEL SON BİR KEZ SARILMAK İSTİYORUM"

19 yıl önce erkek bir çocuğu dünyaya geldiğini, ancak bakamadığı için evlatlık verdiğini ifade eden Gülşen Güçlü, "Ben çocuğa bakamayacağım için evlatlık vermek istedim. 19 yıl önce bir televizyon programına çıkarak, henüz yaşına girmeyen çocuğumu evlatlık vermek istediğimi söyledim. Bir aile çocuğuma talip oldu. Ben de bu aileye çocuğumu evlatlık verdim. Aradan geçen uzun yılların ardından çocuğumu çok özledim. Onu görmek istedim. Aramaya başladım. Konyalı bir ailede olduğunu öğrendim. Oraya görmeye gittim. Çocuğumun yeni ailesiyle birlikte Avusturya'da yaşadığını öğrendim. Bulmak için bir televizyon programına başvurdum. Onlar da fotoğrafını bulup bana gönderdiler. Ben çocuğumu bulmak ve ölmeden evvel son bir kez sarılmak istiyorum" dedi.

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