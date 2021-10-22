Sarıyer’de sokak ortasında dehşet! Silahını çekip kurşun yağdırdı

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Ardından gruptakilerden biri silahı çekerek kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralanırken, silahlı saldırgan polise teslim oldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.