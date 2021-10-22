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Elektrikler kesildi! 'Roller Coaster'da saatlerce mahsur kaldılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Elektrikler kesildi! ’Roller Coaster’da saatlerce mahsur kaldılar

Japonya’nın Osaka şehrindeki tema parkında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 35 kişi dev hızlı tren hattının tepesinde mahsur kaldı. Yolcular, 3 saat süren operasyonla tahliye edildi.


Osaka şehrindeki bir tema parkında yaşanan elektrik kesintisi, korku dolu anlara neden oldu. Parktaki 35 kişi, dev hızlı tren hattının tepesinde mahsur kaldı.

Yerel saatle 12.45 sularında yaşanan olayın ardından dakikalarca elektriklerin gelmesini bekleyen yolcular, yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından tahliye edilebildi. Bölgeye elektrik sağlayan Kansai Elektrik Dağıtım A.Ş., bölgede meydana gelen kesintiden 3 bin 200 kişinin etkilendiğini duyurdu.

Saatlerce mahsur kaldılar SAATLERCE MAHSUR KALDILAR

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