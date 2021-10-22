22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da hastane yangını! Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da hastane yangını! Hastalar tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
ABONE OL
İstanbul’da hastane yangını! Hastalar tahliye edildi

Son dakika haberi... Bahçelievler'de özel bir hastanenin MR cihazlarının olduğu bölümde yangın paniğe neden oldu. Hastaların bir kısmı tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgiye göre hastanenin bodrum katında MR cihazlarının olduğu bölümde elektrik kablolarında yangın çıktı.

Paniğe neden olan yangında hastanenin bodrum katını saran duman nedeniyle MR cihazlarının olduğu bölümdeki hasta ve çalışanlar hemen tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tahliye edilen bodrum katındaki yangını kısa sürede söndürdü.

Duman tahliyesinin yapılmasının ardından hastalar yeniden içeriye alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA