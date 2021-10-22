İstanbul'da hastane yangını! Hastalar tahliye edildi
Son dakika haberi... Bahçelievler'de özel bir hastanenin MR cihazlarının olduğu bölümde yangın paniğe neden oldu. Hastaların bir kısmı tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Edinilen bilgiye göre hastanenin bodrum katında MR cihazlarının olduğu bölümde elektrik kablolarında yangın çıktı.
Paniğe neden olan yangında hastanenin bodrum katını saran duman nedeniyle MR cihazlarının olduğu bölümdeki hasta ve çalışanlar hemen tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tahliye edilen bodrum katındaki yangını kısa sürede söndürdü.
Duman tahliyesinin yapılmasının ardından hastalar yeniden içeriye alındı.
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