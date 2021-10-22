Çok sayıda ile kar yağışı geliyor! Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji gün verdi... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA GELİYOR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale için soğuk ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Balıkesir ve Çanakkale'de soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.10.2021 Pazar sabah saatlerden itibaren bölgemizin kuzey kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.