22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bill Gates'in Türkiye ziyareti

Bill Gates'in Türkiye ziyareti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
ABONE OL
Bill Gates’in Türkiye ziyareti

Dünya'nın en zengin iş insanları listesinde 146 milyar dolarlık servetiyle 4'üncü sırada yer alan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Efes'teki Meryemana Evi'ni ziyaret etti.

Yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, denize geçen yıl indirilen; haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk, 16 metre genişliğe sahip Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat ile 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı lojistik destek gemisi 'Wayfinder' ile Kuşadası'na geldi.

Kiralık süper yat, sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi. Yatta bir süre dinlenen Gates, öğle saatlerinde gemiden özel helikopterine binerek ayrıldı. Bill Gates'i taşıdığı öğrenilen özel helikopter Kuşadası semalarında görülürken, helikopterin İzmir Selçuk-Efes istikametine uçtuğu görüldü.

Gates'in Meryemana Evi'ndeki kiliseyi ziyaret ettiği ve ardından Efes Antik Kenti'ne gittiği öğrenildi.

Bill Gatesin Türkiye ziyareti BİLL GATES'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA