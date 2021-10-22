İngiliz hastadan Eğitim Araştırma Hastanesi’ne teşekkür ziyareti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçen yıl Eylül ayında koroner baypass ameliyatı olan İngiliz vatandaşı, bir yıl sonra hem teşekkür, hem de kontrol amacıyla tekrar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Geçen yıl eylül ayında 6 damarında koroner by-pass ameliyatı gerçekleştirilen ve taburcu olan İngiliz vatandaşı 57 yaşındaki Paul Edward Hewıtt, bir yılın ardından Kalp Damar Cerrahisi kliniğini ziyaret ederek burada görevli hemşirelere teşekkür etti.

İngiltere'de de sağlık kontrollerini ihmal etmediğini belirten İngiliz vatandaşı, 6 damarına yapılan koroner bypass ameliyatının çok başarılı olduğunu, İngiltere'de tek seferde sadece 3 damara ameliyat yapıldığını belirtti.

Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi kontrollerinde her hangi bir sıkıntı olmayan Paul Edward Hewıtt'i poliklinikte Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Alaşan ziyaret etti.

Poliklinik ziyaretinde konuşan Başhekim Togan, "Bakanlığımızın sağlık politikaları kapsamında, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Buğra Harmandar öncülüğünde ekip olarak başarılı ameliyatlar yapılıyor. Muğla ilinde Kalp Merkezi olarak birçok ilke ve başarılı çalışmalara imza atıyoruz" dedi.