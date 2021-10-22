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Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi: Cinayet faili tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi: Cinayet faili tahliye edildi

Konya'da 3 sene önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ile eşi Nejla Büyükşen (54) cinayetine ilişkin Ankara'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde ikamet eden çocuk sahibi Metin Büyükşen il eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULDU

Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

MÜGE ANLI'YA ÇIKTI

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir(46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı.

Kuvvetli suç şüphesi ile 'kasten öldürme' suçundan 3 ay önce tutuklanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek soruşturma sürerken adli kontrol kararıyla bulunduğu ceza evinden tahliye edildiği öğrenildi.

Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!
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