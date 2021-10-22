Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi: Cinayet faili tahliye edildi

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir(46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı.