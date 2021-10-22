Bitlis’te 65 yaşındaki adam dolandırıcıların tuzağına düştü! 45 bin TL’sini kaptırdı
Bitlis Tatvan’da yaşamını sürdüren 65 yaşındaki vatandaş, kendisini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Vatandaş bir anlık gafletle 47 bin TL’sini kaptırdı.
Türkiye'de neredeyse her gün emniyet güçleri tarafından yapılan "FETÖ, DEAŞ, PKK" operasyonlarından yararlanmak isteyen dolandırıcılar, geliştirdikleri taktiklerde çoğunlukla yaşlıları hedef aldı.
Bu alçak tuzağa düşen mağdurlardan biri de 65 yaşındaki Celalettin Demirel oldu. Tatvan 'da evinde oturduğu esnada kendisini cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından aranan Demirel, bankadaki parasının terör örgütlerinin eline geçtiğini ve bu parayı da yakaladıklarını öne sürerek korkuttular.
ANLIK KORKU 45 BİN TL'SİNDEN ETTİ
Dolandırıcılara bir anlık korkuyla inanan Celalettin Demirel (65), 47 bin 500 lira parasını kaptırdı. Parasını biriktirip bankaya koyduğunu ve onu da bir anlık korkuyla dolandırıcılara kaptırdığını söyleyen Demirel, devlet büyüklerinden yardım isteyerek başka kimsenin mağdur edilmemesini istedi.
"SENİ SAVCIYLA KONUŞTURACAĞIM"
Dolandırıcıların yakalanması için devlet büyüklerinden yardım isteyen Celalettin Demirel, "Memleketime geldim. Evde oturuyordum. Sabah saat 09.00'da bir kişi beni arayarak kendini komiser diye tanıttı. Ben ilk başta inanmadım. Beni, seni savcıyla konuşturacağım diyerek savcı rolüne giren biriyle konuşturdu. Savcı bana 'hesabındaki bir miktar parayı terör örgütü aldı. O parayı bizden 2 kişi yakaladı. Sen bankaya git bir miktar para yatır. Biz senin paranı evine göndereceğiz' dediler. Bankaya gittim. Bana verdikleri sahte hesaba parayı yatırdım. Daha sonra eve gittiğimde para yoktu. Bunlar dolandırıcı, kimse bunlara inanmasın. Parayı Akbank hesabına yatıracağımı söylediler. Fakat Tatvan'da Akbank olmadığı için başka yere gittim. O parayı dakikasında çekmişlerdi. Devlet bu işe el atsın. Büyüklerime sesleniyorum. Güzel işler yapan devletimiz ATM'deki hırsız dolandırıcıları mı bulamayacak. Devlet bize yardımcı olsun. Takibe alsınlar. Acilen bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"DAHA FAZLA MİLLETİN CANINI YAKMASINLAR"
Dolandırıcıların yakalanmasını istediğini söyleyen mağdurun abisi Bişar Demirel de, "Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunuyorum. Bir an evvel bu soruşturmanın açılmasına ve bu dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum. Daha fazla milletin canını yakmasınlar" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Özcan Deniz Feyza Aktan kavgası izle! Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kavga anı…
- Kamu ve özel sektör çalışanları dikkat! En az 15 gün izin yapacaksınız! 2022’de bu tarihler tatil olacak!
- Adalet Bakanlığı 1000 memur alımı başlıyor! 2021 Adli Yargı Hakim ve Savcı başvuruları ne zaman? Şartlar...
- Açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2021 1. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- POMEM bugün açıklanır mı? 2021 EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Günde 200-300 TL arasında kazanıyor! 8 çocuk annesi kadının merakı gelir kapısı oldu! Turistler almadan gitmiyor…
- TOKİ’den 1.683 TL taksitle ev satışı! Kira öder gibi ev sahibi olun! İzmir’de 141 konut satışa çıkıyor!
- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ayın kaçında olacak? 1 haftalık tatil takvimi!
- Gelinim Mutfakta 22 Ekim kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti?
- Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı kimdir? Denizli Merkezefendi Belediyesi hangi partiden?
- Ek tercih yurt başvuruları ne zaman? 2021 YKS ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvuruları ne zaman?
- ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?