Bitlis’te 65 yaşındaki adam dolandırıcıların tuzağına düştü! 45 bin TL’sini kaptırdı

"SENİ SAVCIYLA KONUŞTURACAĞIM"

Dolandırıcıların yakalanması için devlet büyüklerinden yardım isteyen Celalettin Demirel, "Memleketime geldim. Evde oturuyordum. Sabah saat 09.00'da bir kişi beni arayarak kendini komiser diye tanıttı. Ben ilk başta inanmadım. Beni, seni savcıyla konuşturacağım diyerek savcı rolüne giren biriyle konuşturdu. Savcı bana 'hesabındaki bir miktar parayı terör örgütü aldı. O parayı bizden 2 kişi yakaladı. Sen bankaya git bir miktar para yatır. Biz senin paranı evine göndereceğiz' dediler. Bankaya gittim. Bana verdikleri sahte hesaba parayı yatırdım. Daha sonra eve gittiğimde para yoktu. Bunlar dolandırıcı, kimse bunlara inanmasın. Parayı Akbank hesabına yatıracağımı söylediler. Fakat Tatvan'da Akbank olmadığı için başka yere gittim. O parayı dakikasında çekmişlerdi. Devlet bu işe el atsın. Büyüklerime sesleniyorum. Güzel işler yapan devletimiz ATM'deki hırsız dolandırıcıları mı bulamayacak. Devlet bize yardımcı olsun. Takibe alsınlar. Acilen bekliyorum" ifadelerini kullandı.