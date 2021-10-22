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Bitlis’te 65 yaşındaki adam dolandırıcıların tuzağına düştü! 45 bin TL’sini kaptırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Bitlis’te 65 yaşındaki adam dolandırıcıların tuzağına düştü! 45 bin TL’sini kaptırdı

Bitlis Tatvan’da yaşamını sürdüren 65 yaşındaki vatandaş, kendisini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Vatandaş bir anlık gafletle 47 bin TL’sini kaptırdı.

Türkiye'de neredeyse her gün emniyet güçleri tarafından yapılan "FETÖ, DEAŞ, PKK" operasyonlarından yararlanmak isteyen dolandırıcılar, geliştirdikleri taktiklerde çoğunlukla yaşlıları hedef aldı.

Bu alçak tuzağa düşen mağdurlardan biri de 65 yaşındaki Celalettin Demirel oldu. Tatvan 'da evinde oturduğu esnada kendisini cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından aranan Demirel, bankadaki parasının terör örgütlerinin eline geçtiğini ve bu parayı da yakaladıklarını öne sürerek korkuttular.

ANLIK KORKU 45 BİN TL'SİNDEN ETTİ

Dolandırıcılara bir anlık korkuyla inanan Celalettin Demirel (65), 47 bin 500 lira parasını kaptırdı. Parasını biriktirip bankaya koyduğunu ve onu da bir anlık korkuyla dolandırıcılara kaptırdığını söyleyen Demirel, devlet büyüklerinden yardım isteyerek başka kimsenin mağdur edilmemesini istedi.

"SENİ SAVCIYLA KONUŞTURACAĞIM"
Dolandırıcıların yakalanması için devlet büyüklerinden yardım isteyen Celalettin Demirel, "Memleketime geldim. Evde oturuyordum. Sabah saat 09.00'da bir kişi beni arayarak kendini komiser diye tanıttı. Ben ilk başta inanmadım. Beni, seni savcıyla konuşturacağım diyerek savcı rolüne giren biriyle konuşturdu. Savcı bana 'hesabındaki bir miktar parayı terör örgütü aldı. O parayı bizden 2 kişi yakaladı. Sen bankaya git bir miktar para yatır. Biz senin paranı evine göndereceğiz' dediler. Bankaya gittim. Bana verdikleri sahte hesaba parayı yatırdım. Daha sonra eve gittiğimde para yoktu. Bunlar dolandırıcı, kimse bunlara inanmasın. Parayı Akbank hesabına yatıracağımı söylediler. Fakat Tatvan'da Akbank olmadığı için başka yere gittim. O parayı dakikasında çekmişlerdi. Devlet bu işe el atsın. Büyüklerime sesleniyorum. Güzel işler yapan devletimiz ATM'deki hırsız dolandırıcıları mı bulamayacak. Devlet bize yardımcı olsun. Takibe alsınlar. Acilen bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA MİLLETİN CANINI YAKMASINLAR"
Dolandırıcıların yakalanmasını istediğini söyleyen mağdurun abisi Bişar Demirel de, "Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunuyorum. Bir an evvel bu soruşturmanın açılmasına ve bu dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum. Daha fazla milletin canını yakmasınlar" şeklinde konuştu.

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